Lombardia: a Fino Mornasco, questa mattina, si è verificata una forte esplosione all’interno di una villetta. Morto un ragazzo disabile di 21 anni.

Lombardia: l’esplosione verificatasi questa mattina in una villetta a schiera di Andrate Fino Mornasco, è stata letale per un ragazzo disabile di 21 anni. Come riporta Il Messaggero, il ragazzo viveva con i genitori e, al momento dell’esplosione, la mamma non era presente, per motivi lavorativi. Immediato l’intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco che però non hanno potuto salvare il ragazzo.

Come leggiamo dalla fonte, il padre del ragazzo ha riportato lievi lesioni a seguito dell’esplosione. Nonostante il suo intervento, il padre non è riuscito a salvare il ragazzo, che si è spento così, all’età di ventun’anni. Come riporta Il Messaggero, il ragazzo era stato visto affacciarsi a una delle finestre e, a seguito dell’esplosione, è stato trovato morto all’interno della casa.

Lombardia: morto ragazzo disabile dopo esplosione in villetta

Come riporta Il Messaggero, sono partite immediatamente le indagini, da parte dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. La loro collaborazione potrà ricostruire quanto effettivamente accaduto nella villetta di Fino Mornasco. Secondo le prime ricostruzioni, prima dell’esplosione si erano verificati alcuni piccoli scoppi. Poi, dall’appartamento era iniziato ad uscire fumo.

Solo pochi minuti più tardi, come leggiamo dalla fonte, è arrivata la violenta esplosione, letale per il giovane ragazzo. Come riporta Il Messaggero, il padre del ragazzo è riuscito a salvarsi uscendo dal retro. Le condizioni attuali della villetta sono catastrofiche e il rischio di crollo è molto elevato.

F.A.