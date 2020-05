Ligabue, 30 anni di rock e leggenda: il suo primo album usciva l’11 maggio del 1990. Decisivo l’appoggio di Pierangelo Bertoli

Ligabue, 30 anni di rock e leggenda: l’11 maggio usciva ‘Ligabuie’, il suo primo album. E in radio passava per la prima volta ‘Piccola stella senza cielo‘, uno dei brani più amati del rocker di Correggio. E fin da subito è stato chiaro che qualcosa nel panorama musicale italiano stava cambiando, con una nuova forma di cantautorato pronta ad imporsi.

Ligabue ha voluto celebrare via social il ricordo ed è stata l’occasione per ringraziare i fan per avergli fatto realizzare un sogno. “Una porta che si è aperta impensabilmente e che mi ha permesso di vivere questi 30 anni speciali”, ha detto in un video postato poco fa, presentandosi con capelli e barba lunghi. “Oggi è una ricorrenza speciale perché oggi, 30 anni fa, nasceva il mio primo album. In questi giorni l’emozione è tanta perché è impossibile non far venire a galla tanti ricordi. Per questo oggi voglio soffiare insieme a voi su queste 30 candeline. Grazie davvero tanto per avermeli permessi”.

In realtà, tutto merito suo. Perché già quell’album presentava tutta la sua essenza. C’era tanta provincia, c’era l’ispirazione chiara a Bruce Springsteen, c’era la voglia di portare alla luce un mondo di sognatori e di combattenti che faticavano a trovare il loro posto nel mondo. Ecco quindi ‘Balliamo sul mondo‘, il suo marchio di fabbrica, ma anche tanti altri classici. Oltre a ‘Piccola stella senza cielo’ in questo disco pure il lento di ‘Non è tempo per noi’ e ‘Figlio di un cane’, insieme a ‘Bar Mario’ che raccoglieva tutto il suo universo.

11 maggio 1990: il primo disco.

Trent’anni meravigliosi! pic.twitter.com/gA1rxMGpLD — Luciano Ligabue (@ligabue) May 11, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ultimo, rinviate le date del tour negli stadi: attacco al Governo

Ligabue, tanta gavetta e un incontro fortunato con Pierangelo Bertoli



Ma chi era allora Ligabue? Alle spalle una lunga gavetta,. uin primo concerto nel suo paese datato 1987 in un centro culturale locale insieme agli Orazero. E dopo la vittoria in un concorso, anche l’incisione del primo 45 giri, nel quale comparivano ‘Anime in Plexiglass’ e ‘Bar Mario’.

La svoltal grazie ad una telefonata. Luciano trovò il coraggio di contattare Pierangelo Bertoli e quest’ultimo dopo aver ascoltato un po’ di brani scelse di incidere ‘Sogni di rock&roll’ ‘ e ‘Figlio di un cane’. Così entrò in contatto con il produttore di Bertoli, Angelo Carrara e insieme cercarono una Casa per farsi produrre. Tantissime le porte in faccia, come ha raccontato lui negli anni a venire, come quella della Universal. Poi però la Wea (oggi Warner Bros), un produttore che ha creduto in lui e la partenza.

Così è nato ‘Ligabue’, il disco ma ache il rocker. Agli inizi era insieme ai Clandestino, da allora a oggi qualcosa è cambiato ma molto è rimasto uguale. A settembre avrebbe dovuito festeggiare con il suo pubblico al Campovolo e per ora non è stato ancora cancellato nulla.