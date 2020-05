In Iran, durante un’esercitazione nel Golfo dell’Oman, sono morti 19 marinai ed altri 15 sono stati feriti per un incidente di percorso

L’Iran si macchia dell’ennesimo grave incidente durante una delle esercitazioni militari. L’ultimo episodio risale a domenica scorsa, quando la marina ha colpito ed affondato una nave-supporto durante un’esercitazione a fuoco. A seguito dell’esplosione, come riportato da La Repubblica, sono morti 19 marinai mentre altri 15 sono feriti. Il fatto è accaduto perché nave era troppo vicina al bersaglio che serviva come obiettivo.

La fregata Jamaran avrebbe lanciato un nuovo missile in fase di test il quale, invece di dirigersi sul bersaglio, ha colpito la nave appoggio. Stamattina da Teheran è arrivata l’ammissione dell’errore, ma con un’informazione in parte distorta. Hanno infatti parlato di un morto solo, quando in realtà sono ben 19. Dopo poche ore, però, c’è stata una nuova ammissione anche in tal senso. Ora è stata avviata un’inchiesta per capire cosa sia realmente accaduto.

L’Iran è sotto pressione da diversi mesi. Già a gennaio l’incidente all’aereo di Ukrainian Airlines portò diversi strascichi. Un errore che i pasdaran diversi giorni provarono ad insabbiare.

Iran, marinai morti durante un’esercitazione: critiche da più parti

Quanto accaduto ha scatenato polemiche e critiche da più parti. “Sparare sui nostri obiettivi, militari o civili che siano, in un tempo così brev, non è un errore umano ma una vera e propria catastrofe”, fa sapere il riformista Maziar Khosravi.

La Jamaran, fiore all’occhiello della marina iraniana, è una nave inaugurata nel 2010 con una visita a bordo dell’ayatollah Alì Khamenei.

L’incidente ora avrà delle ripercussioni politiche anche nei confronti degli Stati Uniti. Sono diversi mesi che l’Iran mette a dura prova l’America colpendo nel golfo dell’Oman per reagire alle sanzioni economiche pesantissime ricevute. Questo sarebbe un modo per far capire agli USA ed i loro alleati che, così continuando, potrebbero esserci diverse ripercussioni come la mancanza di sicurezza nel Golfo Persico. Questa situazione, però, potrebbe presto sfuggire di mano anche a livello interno qualora accadessero altri incidenti imperdonabili.

