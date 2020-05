Dopo oltre due mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus, i manifestanti che chiedono l’indipendenza di Hong Kong sono tornati a protestare

Poco prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus, Hong Kong era da diversi mesi una grande piazza di proteste e manifestazioni da parte di attivisti che volevano l’indipendenza dalla Cina. Nella giornata di ieri, due mesi dopo l’ultima volta, le vie della metropoli sono tornate ad essere popolate da centinaia di persone che chiedono più libertà.

Le proteste, partite ormai un anno fa, hanno come obiettivo quello di rendere Hong Kong uno stato libero, lontano dalle influenze del governo cinese. Lo scorso novembre, si arrivò ad una sorta di compromesso grazie alle elezioni di alcuni partiti supportati dai movimenti indipendentisti. Per il momento, però, i vertici della metropoli non sembrano essere disposti ad ascoltare le richieste portate avanti dagli attivisti.

Hong Kong, scontri con la Polizia e arresti: i numeri

Nella giornata di ieri, centinaia di attivisti sono tornati ad affollare le strade di Hong Kong, attaccando otto centri commerciali della metropoli. All’arrivo delle Forze dell’Ordine in tenuta antisommossa, i manifestanti hanno provocato per qualche minuto, prima di scappare. La Polizia sarebbe però riuscita ad arrestare tre di questi e a fare multe di 260 dollari per aver violato le misure anti Coronavirus.

Secondo quanto riportato dal New York Times, in serata altri attivisti si sarebbero radunati nel quartiere di Mong Kok, tentando di dare fuoco ad alcuni cassonetti della spazzatura. La Polizia, giunta sul posto, ha usato spray al peperoncino e manganelli per fermare la sommossa. Secondo alcune testate cinesi, sarebbero state arrestate più di 200 persone in totale.

