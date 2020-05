La Cina, accusata dal governo degli Usa di aver tentato di rubare il vaccino per il Covid-19, risponde: “Volete accusarci senza avere le prove”

Continua la “guerra fredda” tra Stati Uniti e Cina, letteralmente esplosa dopo l’arrivo della pandemia del Covid-19. Nelle scorse settimane il governo americano aveva più volte accusato il Paese asiatico di aver creato il Coronavirus nei lavoratori di Wuhan e di essere il colpevole dell’epidemia. Ora l’Fbi rincara la dose, addebitando ai cinesi la volontà di rubare informazioni di sviluppo del vaccino tramite attacco di hacker. Poco fa è arrivata la secca risposta da parte del governo di Pechino, che rispedisce al mittente tutte le illazioni: “Non potete accusarci senza avere le prove, è immorale“.

Covid-19, nuovo scontro tra Cina e Usa: accuse dal governo americano sul vaccino

I rapporti tra Usa e Cina nelle ultime settimane si sono fatti sempre più tesi, con Donald Trump e i membri del suo governo che non lesinano accuse agli asiatici. L’ultima riguarda il presunto dossier in possesso dell’Fbi in cui la polizia federale degli Stati Uniti teme attacchi informatici. Il tutto con il fine di violare il sistema di sicurezza americani per avere informazioni sul vaccino. La risposta della Cina è arrivata tramite le parole dl portavoce del Ministro degli Esteri Zhao Lijian: “Stiamo guidando il mondo nella ricerca su trattamento e vaccini. È immorale colpire la Cina con voci e calunnie in assenza di prove. Sosteniamo con forza la sicurezza informatica“.

