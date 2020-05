Scoppia il caos sulla situazione Coronavirus a Torino. Le mascherine gratis non arrivano a tutti i cittadini e scoppia il caos sulla consegna.

L’emergenza Coronavirus ha visto Torino come una delle città con più contagiati. La situazione, però, migliora anche qui nonostante il caos causato dalla consegna delle mascherine gratuite. Infatti la confusione regna sovrana sul tema nel capoluogo piemontese, con il compito di consegna scaricato a Circoscrizioni e amministratori di condomini.

Proprio nella città della Mole, dopo la confusione scoppiata a causa della situazione precaria, la Protezione Civile ha informato che, a causa di alcuni ritardi, sarà riprogrammato il piano di distribuziuone. Infatti la situazione appare in affanno, come descritto da Circoscrizioni e dalle e società che si occupano di amministrare gli stabili cittadini.

Così parte l’accusa al Comune di aver messo in piedi un sistema instabile, con tante lacune. Inoltre il sistema farraginoso sta creando non pochi disagi, come il ritardo della consegna delle mascherine.

Coronavirus, caos a Torino: crolla il sistema di distribuzione mascherine

Così a causa di un sistema farraginoso non tutti i cittadini hanno ricevuto la mascherina per proteggersi dal virus. Come ha spiegato il presidente della Circoscrizione Uno, Massimo Guerrini, il sistema ha funzionato solamente per chi gestisce un numero limitato di edifici. Mentre, invece, per gli altri è stato quasi impossibile incappare in problemi logistici, con molte famiglie torinesi che non hanno visto l’ombra di mascherine.

Le medesime difficoltà si sono presentate anche negli edifici popolari gestiti da Atc e che ospitano circa 18mila famiglie. A causa di tutto ciò ci sarebbe un problema causato dalla regione Piemonte, come conferma l’assessore alla Protezione Civile, Alberto Unia.

Infatti proprio Unia ha ricordato che la regione Piemonte aveva promesso 500mila mascherine, ma ad oggi ne sono arrivate solamente 200mila. L’assessore alla Protezione Civile ha poi ribadito che solamente a causa di questo problema le operazioni di distribuzione sono state rallentate, ma nonostante ciò si troverà un modo per distribuire a tutti i cittadini la mascherina gratuita.

