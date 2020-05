Coronavirus: la scuola è pronta a ripartire e in merito al rientro, ha preso parola la viceministra dell’Istruzione, Anna Ascani.

Si studiano le varie opzioni per il rientro a scuola, per la prossima stagione. Come riporta l’agenzia di informazione Ansa, la viceministra dell’Istruzione, Anna Ascani ha parlato, in tal senso, di tre scenari. Lo studio sul rientro nelle classi sta prendendo forma grazie ai continui aggiornamenti che il governo, insieme al comitato stanno valutando di volta in volta. Come fa sapere Anna Ascani, i tre scenari si differenziano principalmente in base agli ordini scolastici e saranno presi in considerazione basandosi sull’andamento dell’epidemia.

Come leggiamo dalla fonte, la viceministra dell’Istruzione ha annunciato che per la scuola primaria e secondaria di primo grado, si pensa a un rientro effettivo, dunque con didattica “in presenza”. È chiaro che, in questo senso, le classi saranno ridotte drasticamente. Un esempio potrebbe essere quello di dividere le classi in due, ma questo è ancora da valutare.

Coronavirus: il rientro a scuola per i più grandi

L’attenzione si è poi spostata, come leggiamo da Ansa, sui più grandi. Per quanto riguarda i ragazzi della secondaria di secondo grado (scuole superiori), “che si gestiscono meglio anche da soli”, si pensa invece a una parte dell’attività in presenza e una parte dell’attività che potrà continuare anche in modalità “smart”.

Ad ogni modo, anche per i più grandi è importante la ripresa dell’attività in presenza, ma, dal momento che il lavoro a distanza, come fa sapere Anna Ascani, ha funzionato meglio, si pensa a mantenere nel curriculum questo tipo di attività.

La viceministra dell’Istruzione ha fatto sapere che ci sono continui contatti anche con il ministero dell’Economia, per cercare di capire in che misura si potrà contare su un ampliamento organico. Ciò che è sicuro, è che saranno necessarie professionalità specializzate per le nuove attività.

