A causa del Coronavirus, in molti hanno deciso di proseguire le lezioni con Google Suite. Un preside però ha dubbi sulla privacy e sospende la didattica.

A causa del Coronavirus le scuole hanno dovuto chiudere, proseguendo le proprie lezioni su diversi siti online. La didattica online però non ha convinto tutti. Lo sa bene il preside della scuola media Bianco –Pascoli di Fasano, che a causa del Coronavirus si è affidato a Google Suite, come strumento per continuare le lezioni.

Alla preside però, in questi giorni sono sorti dei dubbi sul rispetto della privacy dei propri alunni. La donna, Maria Conserva preside della Bianco-Pascoli, ha così deciso di sospendere la didattica online. Una decisione che non è passata inosservata e che ha mandato su tutte le furie i genitori, l’assessore all’istruzione del Comune Cinzia Caroli e il sindaco Francesco Zaccaria.

Per Conserva il trattamento dati di Google Suite non è sicuro, e nella sua lettera sul sito della scuola ha citato il Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro. Proprio Soro nei giorni precedenti, in una lettera al Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, aveva indicato come in molti si siano affidati a siti non proprio trasparenti, invitando i docenti ad un maggior utilizzo del registro elettronico.

Coronavirus, la preside contro Google Suite: sospesa la didattica

Dopo aver letto la lettera inviata da Soro a Lucia Azzolina, la preside Conserva non ha perso tempo, ed ha subito sospeso la didattica. Infatti la preside ha dichairato che dopo aver visto la lettera di Soro ha deciso di sospendere l’utilizzo di G-Suite, chiedendo maggiori informazioni sul trattamento dei dati.

Sempre la Conserva ha poi sottolineato la mancata ratifica di Google sul contratto stipulato con la sua scuola media. La preside ha poi chiarito affermando di non voler sollevare un polverone, ma solamente di provare a sollevare un problema che sussiste.

Maria Conserva ha intanto invitato tutti i suoi docenti ad un maggior utilizzo del registro elettronico, come indicato da Soro nella lettera alla Azzolina. I genitori degli alunni della scuola Bianca-Pascoli però non sono preoccupati sulla questione privacy. Infatti uno dei rappresentati ha affermato che adesso l’unica cosa che potranno fare i loro figli è “ricevere i compiti sul registro elettronico”.

Corrono così ai ripari Lucia Azzolina ed il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria. I due, infatti, hanno prontamente contattato la dirigente per fare chiarezza sulla faccenda.

