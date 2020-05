Andiamo a monitorare la situazione Coronavirus nel mondo. La Francia riparte dopo 55 giorni di lockdown, mentre crescono i positivi in Germania e Cina.

Dopo ben 55 giorni di lockdown è pronta a ripartire la Francia, con la sua fase due. Infatti il presidente Francese, Emmanuel Macron ha dato il via a maggiori spostamenti ovviamente con l’uso obbligatorio di mascherine. Infatti, come per l’Italia, l’obiettivo numero uno è scongiurare la formazione di nuovi focolai, per evitare una nuova chiusura. Ad annunciare la prima riapertura, ci ha pensato proprio un tweet del presidente francese.

Grâce à vous, le virus a reculé.

Anche se appena riaperta, alle 6 di mattina la metropolitana di Parigi era già piena, con un affluenza paragonabile ai giorni prima del lockdown. I treni sono arrivati al capolinea pieni di passeggeri, con gli altoparlanti che più volte hanno invitato i passeggeri a mantenere il metro di distanza.

Situazione differente invece per la rete stradale. Infatti, qui, non c’è stata la stessa affluenza dei grandi giorni. Gli esperti del traffico francese hanno registrato solamente 11 km di coda nell’Ile-de-France intorno alle 6:30 del mattino.

Ma la Francia non è l’unico paese a ripartire. Infatti oggi ha riaperto anche la Svizzera, con gli studenti fino ai quindici anni che torneranno fra i banchi di scuola. Dopo il lockdown, il paese elvetico ha fatto registrare 2mila decessi e quasi 30mila contagi.

Coronavirus nel mondo, crescono i positivi in Germania, Cina e Corea del Sud

Ma i dati del contagio non sono solamente positivi. Infatti in alcuni paesi è tornato a salire il numero dei positivi. In Europa la Germania ha fatto registrare un incremento delle positività. Infatti qui il numero dell’indice di contagio è salito nuovamente da 1,1. Un dato preoccuapnte, se solamente si pensa che lo scorso mercoledì l’Ro si era attestato sul 0,65.

Guardia alta anche per Seul, con un nuovo focolaio che ha portato nuovamente alla chiusura di locali e bar a Seul. Secondo i report sudcoreani, oltre 50 casi sono legati solamente ad un uomo positivo di 29 anni. Nei giorni prima di scoprire la positività, l’uomo avrebbe frequentato cinque club e bar del quartiere di Itaewon.

Rimane alta l’attenzione anche in Cina. Infatti preoccupa il primo caso registrato a Wuhan dallo scorso 4 aprile. Secondo le indiscrezioni cinesi, il paziente sarebbe in gravi condizioni. Al momento a Wuhan i decessi erano bloccati a quota 3.869, su oltre 50.334 casi.

