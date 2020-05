California, surfista di 26 anni ucciso da uno squalo: ecco quanto accaduto vicino alla costa di Maresa State Beach, vicino Santa Cruz.

Tragedia in una spiaggia della California, precisamente a Maresa State Beach, vicino Santa Cruz. Secondo quanto riportato in queste ore dalla ‘Cnn’, un surfista di 26 anni sarebbe stato infatti attaccato e ucciso da un enorme squalo bianco. La vittima in questione si chiama Ben Kelly e aveva deciso di praticare surf grazie alla decisione di permettere gli sport acquatici in una spiaggia in cui vigeva il lockdown per l’emergenza Covid-19.