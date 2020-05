Roma ed Atalanta per la prossima sessione di calciomercato potrebbero dar vita ad uno scambio che avrebbe come protagonisti Ilicic e Under

Cengiz Ünder è uno dei calciatori più talentuosi della Roma e già da due stagioni a questa parte è nel mirino di diverse squadre europee. In particolare, i maggiori interessi provengono da Turchia e Germania ma negli ultimi tempi anche l’Atalanta lo starebbe monitorando.

I due club italiano hanno un solido rapporto grazie a diversi affari conclusi tra le parti in questi anni: da Cristante a Mancini, passando per Ibanez ed altri. Il tecnico Gasperini avrebbe chiesto espressamente il turco, come riporta il Corriere dello Sport, convinto che possa consacrarsi appieno nel suo schema di gioco.

I bergamaschi, dopo aver sondato il terreno con i giallorossi che chiedono almeno 30 milioni di euro, avrebbero proposto 15 milioni più una contropartita.

Calciomercato, la Roma ha chiesto Ilicic all’Atalanta per cedere Under

La Roma, dopo aver ricevuto una prima proposta dall’Atalanta, avrebbe fatto sapere ai bergamaschi di volere Josip Ilicic, già cercato in passato. Lo sloveno è il top player che in queste stagioni sta trascinando gli orobici ad altissimi livelli e non è detto che sia cedibile. Inoltre la probabile qualificazione in Champions League anche per la prossima stagione, vedrebbe il calciatore stesso rifiutare offerte da parte di squadre che attualmente viaggiano su obiettivi inferiori.

Roma, possibile rivoluzione estiva in porta

Dopo una sola stagione, la Roma potrebbe nuovamente rivoluzionare gli interpreti tra i pali. Il primo ad andar via sarà il terzo, ma giovane, Fuzato che sarà spedito in prestito. Mirante invece inizia a sentire il peso dell’età e potrebbe far altre scelte. In tale ottica, a sostituirlo come dodicesimo potrebbe essere Rafael del Cagliari. Lo stesso numero uno Pau Lopez, arrivato in estate per oltre 25 milioni di euro, potrebbe lasciare in caso di offerta importante. Infine, Robin Olsen, attualmente in prestito ai rossoblu, sarà ceduto qualora non venisse riscattato dal club di Giulini.

