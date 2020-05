Il virologo Anthony Fauci, capo della task force statunitense per la lotta al coronavirus, si è messo in auto-isolamento dopo un contatto a basso rischio

Il virologo ed immunologo statunitense, Anthony Fauci, ha deciso di mettersi in auto-isolamento per 14 giorni. Il volto noto della task force per la lotta al virus ha preso questa decisione dopo un contatto a basso rischio con una persona dello staff della Casa Bianca risultato positivo al tampone. La notizia è stata resa nota da lui stesso tramite la Cnn.

Anthony Fauci è il terzo esperto della task force USA a mettersi in auto-isolamento. Prima di lui anche Robert Redfield, direttore dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), che mercoledì scorso è stato vicino ad una persona interna alla Casa Bianca positiva al coronavirus. Si mette in quarantena anche per Stephen Hahn, capo della Food and Drug Administration, dopo un contatto con un caso da Covid-19.

Anthony Fauci ha fatto sapere che lavorerà da casa ma che potrebbe andare nel suo ufficio al National Institutes of Health dove è da solo e si sottoporrà a test quotidiani. Ieri intanto è risultato negativo al primo.

