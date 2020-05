Silvia Romano, la giovane volontaria rapita in Kenya nel 2018, è rientrata in Italia. I dettagli della trattativa del Governo per il riscatto

Finalmente, dopo un anno e mezzo di prigionia, Silvia Romano è libera. La 24enne volontaria milanese, rapita a Chakama, in Kenya, da una banda criminale nel novembre del 2018, era stata poi venduta ai terroristi in Somalia, dove è stata liberata. La giovane è atterrata all’aeroporto di Roma Ciampino intorno alle 14 di domenica e in queste ore è sottoposta a gli interrogatori di rito, nei quali spiegherà tutti i dettagli del suo rapimento e della sua detenzione. Ma in che modo è avvenuto il riscatto? Il Governo italiano, per ora, ha negato che siano state versate delle somme di denaro per risolvere la vicenda. Secondo l’indiscrezione de ‘Il Giornale‘, che cita fonti vicine al Ministero degli Esteri somalo, l’Italia avrebbe pagato circa 4 milioni di euro.

Silvia Romano è libera: dalla prigionia in Kenya al riscatto

E’ finito l’incubo per Silvia Romano, dopo 18 mesi di prigionia in Africa. Ieri pomeriggio con un tweet era stato direttamente il premier Giuseppe Conte a dare la notizia della liberazione della nostra connazionale. Una volta atterrata in Italia, poche ore fa, la giovane cooperante milanese sarà interrogata dai Carabinieri del Ros e dal Pubblico Ministero Sergio Colaiocco. Tra i tanti misteri della vicenda ci sarà anche da verificare la presunta conversione all’Islam della ragazza, forse obbligata dai suoi carcerieri. Da capire anche la trattativa con cui il Governo italiano avrebbe liberato Silvia: le indiscrezioni, raccolte attraverso funzionari vicini a Ahmed Isse Awad, ministro degli esteri della Somalia, parlano di 4 milioni di euro.

