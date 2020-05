Giallo a Genoni, nella provincia del Sud Sardegna, dove un giovane allevatore è stato ucciso nel suo ovile. Si indaga per trovare l’assassino

Giallo nel piccolo comune di Genoni, nella provincia del Sud Sardegna, dove un allevatore di 36 anni è stato trovato morto nei pressi del suo ovile. La giovane vittima è Gianfranco Melis, abitante del posto, ed è stato trovato dal padre senza vita a terra. Giunti sul posto i Carabinieri e il medico legale, che ha escluso subito l’ipotesi della morte naturale. Sul corpo, infatti, sono stati trovati chiari segni di colpi di arma da fuoco, perciò Melis potrebbe essere stato ucciso. Ancora in corso i rilievi da parte dei Ris di Cagliari, ma a questo punto la pista dell’omicidio appare quella più percorribile.

Giallo in Sardegna, ucciso allevatore a Genoni: si indaga per trovare l’assassino

Inizialmente, quando il padre 80enne ha trovato il corpo senza vita del figlio, le prime ipotesi parlavano di un malore o che il 36enne fosse morto folgorato. L’anziano, preoccupato per l’assenza prolungata del giovane, che non era rientrato nell’abitazione, stamattina all’alba si è recato a cercarlo ed ha chiamato il 112 appena scovato il cadavere. Nell’ovile dell’azienda agricola di famiglia, in località Tramazzetta, al confine tra Genoni e Nureci, sono giunte le forze dell’ordine ed il medico legale Roberto Demontis, che ha scoperto sul corpo segni di possibile omicidio. Ora sono in corso le indagini, condotte dai militari del Norm di Isili e dal nucleo investigativo del reparto operativo di Nuoro.

