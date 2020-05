Samsung presenta il nuovo smartphone modello S30. Lo smartphone avrà la fotocamera da recorda da ben 150 megapixel, per foto di qualità eccelsa.

La Samsung è pronta a lanciare il suonuovo smartphone. Stiamo parlando del Samsung S30, uno smartphone da record, pronto a mettere sul mercato la fotocamera più potente per un cellulare.

Proprio per questo negli ultimi giorni l’azienda sta alimentando le discussioni tra i vari appassioni di Tecnologia. Infatti l’evoluzione della fotocamera a marchio Samsung sembrava a ver raggiunto il culmine della sua evoluzione con il Samsung S20 Ultra, ed invece l’azienda sudcoreana è pronta a stupire tutti.

Infatti Samsung vuole lanciare uno smartphone prontoa rivoluzionare il comparto fotografico nel settore, a dimostrazione che oramai la fotocamera è l’elemento principale di ogni cellulare. Andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le novità del nuovo gioiellino dell’azienda sudcoreana.

Samusung, pronta a rivoluzionare il mercato: arriva la fotocamera da 150 megapixel?

Così il Samsung Galaxy S30, quindi, è pronto a rappresentare una vera e propria rivoluzione nel mercato. Arriverà infatti una fotocamera principale da 150 MP.

A questa fotocamera da record, poi si dovrebbe aggiungere un teleobiettivo da 64 MP, un sensore ToF per la profondità di campo, un grandangolo da 16 MP e una fotocamera appositamente pensata per le gli scatti macro da 12 MP.

Secondo alcune voci, l’azienda sta sperimentando due prototipi, tra cui uno con stabilizzazione ottica sulla fotocamera principale. Ovviamente queste infomazioni sono solamente indiscrezioni e non hanno ancora avuto una conferma ufficiale, quindi è tutto da prendere con le pinze.

Inoltre un’ultima novità dovrebbe essere rappresentata dalla fotocamera frontale. Infatti anche questa fotocamera sarà rivoluzionaria. Poi non verrà implementata la tecnologia notch, ma sarà integrata sotto il display non interrompendo così il design dello schermo. Nei gironi successivi sarà svelata la data d’uscita, per uno degli smartphone più attesi del 2020.

L.P.

