Una ricetta della tradizione italiana, i ravioli fatti in casa non possono di certo mancare

Al sugo, con burro, parmigiano e salvia, o come meglio si crede i ravioli sono un piatto della tradizione italiana che non possono mancare. Ecco come farli in casa, in maniera facile e veloce.

INGREDIENTI X 4 PERSONE (CIRCA 50 RAVIOLI)

300 g farina

2 uova

1 pizzico di sale

1 cucchiaino di olio evo

acqua tiepida q.b.

INGREDIENTI PER IL RIPIENO

400 g ricotta

100 g parmigiano

maggiorna q.b. (timo o salvia)

Disporre la farina su una spianatoia, fare un buco al centro ed inserire le uova per intero, sale e il cucchiaino d’olio evo. Sbattere le uova con una forchetta ed impastare con le mani. Aggiungere acqua poco a poco, fino a raggiungere un impasto elastico. Quindi far riposare 30 minuti sul piano.

Nel frattempo preparare il ripieno. Stemperare la ricotta in una ciotola, aggiungere parmigiano e maggiorana essiccata (o qualsiasi spezia preferita: timo, salvia).

Dividere il panetto in due metà e stenderlo ad uno spessore di circa 5mm. Ricavare due strisce e versare un cucchiaino di ripieno su un solo lato, distanziando di 3 cm un cucchiaino di ripieno dall’altro. Non appena ci sarà una fila di ripieno, ricoprire con la striscia d’impasto rimasta.

A questo punto, ritagliare con un taglia pasta tanti quadrati. Per evitare la fuoriuscita del ripieno durante la cottura, serrare bene i lembi con l’aiuto di una forchetta. Cuocere in acqua bollente, salata, per 4-5 minuti. Condire a piacere.

CONSIGLIO: per il condimento, i ravioli sono ottimi con un sugo semplice o anche con burro, parmigiano e salvia