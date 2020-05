Grande incendio a Napoli, dove una colonna di fumo ha invaso la città. Le immagini video

Scoppia di nuovo la paura a Napoli: un incendio, partito nella zona industriale di Gianturco, ha scatenato una enorme nuvola di fumo che si è propagato per la città. Le fiamme hanno colpito un capannone di articoli cinesi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio, ma la colonna di fumo ha invaso la città, creando allarme tra i residenti. Anche il traffico ferroviario in quella zone è stato interrotto per circa mezz’ora. La situazione è davvero complessa e dopo quanto accaduto ad Ottaviano qualche giorno fa, la paura è tantissima.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Esplosione in una fabbrica a Ottaviano: un morto e due feriti

Difficile comprendere esattamente cosa sia accaduto e cosa abbia dato inizio all’incendio. Secondo le ultime notizie riportate da Fanpage, a provocare l’incendio sarebbero state delle sterpaglie e del materiale plastico in una zona abbandonata. Poi le fiamme ed il calore si sono mosse ed hanno iniziato a bruciare ciò che c’era vicino. Ora tantissimo materiale sta subendo gli effetti della combustione, causando una colonna di fumo altissima che sta intossicando tutte le persone attorno. Sul posto i vigli del fuoco e le forze dell’ordine stanno combattendo strenuamente per domare la situazione.