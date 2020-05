Come ogni seconda domenica di maggio si festeggia la Festa della mamma. Andiamo a vedere le idee regalo ed i lavoretti più belli.

Questa Domenica 10 maggio si celebra la Festa della Mamma, una delle ricorrenze più festeggiate in Italia. Come nella penisola, anche in molti paesi del mondo la ricorrenza si celebra la seconda domenica di maggio.

La festa ha delle origini molto antiche ed in origine celebrava la dea della fertilità nelle più antiche religioni politeiste. Ma adesso andiamo a vedere alcune idee regalo per mettere un sorriso sulle labbra alle nostre mamme.

Possiamo iniziare da quello che è un classico, come un bel mazzo di fiori accompagnato da un bigliettino d’auguri simpatico. Oppure, con l’ausilio di qualche cartoncino colorato, possiamo creare stesso uno un biglietto d’auguri personalizzato.

Un’altra idea che optrebbe rendere felici le mamme sono i gioielli. Anche questo è un classico da sempre apprezzato. Che sia di bigiotteria o delle marche più prestigiose, un gioiello regalato dal proprio figlio farà sempre brillare gli occhi delle madri. Se vostra madre non è una patita di gioielli ma un’amante del pollice verde, allora si può virare anche su una piantina d’appartamento, come una piccola “Agave” o un piccolo “Cactus”.

Infine se la mamma è un’appassionata di libri, possiamo andare anche sul low cost, regalandole un segnalibri personalizzato. Sul mercato ne troviamo diversi, da quelli decorati in modo floreale a quelli di qualche scrittore famoso.

Festa della mamma, i lavoretti più belli da fare in casa

Ma in molti per celebrare la propria madre decidono di fare qualcosa di realizzato con le proprie mani. Ed allora andiamo a vedere le migliori idee per il fai da te.

Partiamo subito da un vaso per le piante personalizzato. Come possiamo vedere nella foto su, basterà comprare un vasetto per le piante. Poi lo si potrà decorare nei modi più disparati, con colpi di pennello, oppure attaccando perline e pietruzze.

Ricollegandoci ai regali più belli da fare, possiamo anche provare a realizzare un segnalibro in casa. Basterà uno stecchetto da gelato da colorare sulle quali applicare con la colla dei cuoricini realizzati con il cartoncino. Come per il vaso, sul segnalibro potrà essere incollato anche qualche pietra colorata.

Per i più piccini invece basterà qualche cartoncino colorato da personalizzare. Ovviamente dovrà spiccare la scirtta “Buona Festa della Mamma“, decorata con qualche cuoricino o qualche fiorellino.

Queste sono solo un paio delle idee regalo per celebrare la propria madre, ma con qualche cartoncino e qualche pennarello si può davvero essere originali con poco semplicemente con un piccolo colpo d’arte.

