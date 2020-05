Diletta Leotta ‘alla siciliana’, perché lei è orgogliosamente legata alla sua terra e non lo ha mai nascosto. E questa sera ha deciso di indossarla.

Diletta Leotta ‘alla siciliana’: molto meglio di una cassata o di un cannolo, dolci tipici della sua terra. Così è opgni volta che la conduttrice di Dazn appare magicamente sul suo profilo Instagram. Come ha fatto anche questa sera rendendo omaggio ancora una volta alla sua isola. Perché se è vero che da anni vive felicemente a Milano, lei è catanese doc e lo ricorda in ogni occasione.

Coem questa volta, indossando una striminzita canottiera che riporta la scritta ‘Sicily’ ovunque. Un capo che contiene a fatica tutta la sua esuberante bellezza, accompagnato da un paio di shorts che la fanno sentrire al mare. In realtà lei per prima sa bene che non è ancora ora di spostarsi, di rivedere la famiglia, ma con la mente viaggia già nel tempo.

Una giornata particolare, quella di Diletta. Perché avrebbe voluto festeggiare con donna Ofelia, sua mamma. Oggi non ci è riuscita e le ha mandato un abbraccio virtuale. Per un giorno aveva bisogno di stringere lei, non il suo compagno Daniele Scardina con il quale condivide la quanrantena. L’ha fatto virtualmente, condividendo sua mamma con tutti i follower.

Diletta Leotta e Daniele Scardina, la convivenza forzata funziona bene

Diletta Leotta fino ad ora ha raccontato pochissimo sulla sua storia d’amore con Daniele Scardina, ‘King Toretto’. Lui invece è un po’ più loquace e negli ultimi giorni si è confessato a ‘Novella 2000. Ha svelato che la sua compagna lo sta viziando allinverosiumile, soprattutto a tavola: “È Diletta che cucina… e sa bene come viziarmi. E lei è davvero molto brava anche quando ci alleniamo assieme”.

Le prove di convivenza non erano ancora in programma, ma lui è felicissimo così: “Mi sto adattando un po’ alle cose. Diciamo che non ci resta altro da fare: mi alleno, guardo film, studio, leggo. Io sono una persona molto iperattiva. Ora mi sto adattando a questa reclusione. So che è per il nostro bene, quindi mi tocca. Ci siamo adattati e continuiamo a farlo sperando di ripartire al più presto. Mi alleno due volte al giorno e cerco di stare in forma. A livello di dieta mangio un po’ più regolare: il rischio dello stare a casa è di mangiare troppo”.

Appena potrà uscire tornerà a pensare alla boxe e magari anche all’impegno con Ballado con le Stelle. Ora però si gode Diletta. “In questo periodo ci stiamo conoscendo al 100% e siamo felici. Facciamo tutto quello che si può fare in quarantena stando a casa”.