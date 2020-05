Diletta Leotta, sul proprio profilo Instagram, pubblica una foto che mostra lei e la madre in forma smagliante e con delle scollature profonde

La bellissima Diletta Leotta delizia con la sua bellezza i fan anche oggi. Stavolta però, in occasione della festa della mamma, la bella giornalista ha deciso di postare una foto su Instagram insieme a sua madre augurandosi di poterla riabbracciare presto. Le due, nonostante siano congiunte, non possono infatti ancora vedersi perché abitano in due regioni differenti.

Diletta Leotta e la madre fanno impazzire i fan

Nella foto le due donne si mostrano in abito da sera, di quelli delle grandi occasioni, con delle scollature molto profonde che, oltre a mettere in risalto le curve sinuose, valorizzano la pelle dorata dell’abbronzatura. La Leotta e la madre sono in forma smagliante, è innegabile. Inoltre, vien da dire che buon sangue non mente. Intanto il web è, per l’ennesima volta, andato in visibilio per così tanta bellezza.

Intanto, anche la nostra redazione augura tanti auguri a tutte le madri del mondo!

