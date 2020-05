Ecco tutti numeri del Covid-19 in Italia nel bollettino del 10 maggio diramato dalla Protezione Civile: drastico calo dei positivi, anche i morti diminuiscono

Numeri molto positivi quelli che arrivano dal bollettino del 10 maggio sul Covid-19 in Italia. In diminuzione il numero dei nuovi contagiati, 802, che dopo tantissime settimane scende sotto quota mille. In calo anche il dato sui morti, che oggi sono 165, mentre i guariti sono 2.155. Per effetto di ciò il numero delle persone attualmente positive è di 83.324. Per il ventottesimo giorno consecutivo calano anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 di meno rispetto a ieri, con -216 ricoveri ordinari.

LEGGI ANCHE >>> Covid-19 Usa, Donald Trump è sicuro: sparirà senza vaccino

Covid-19, il bollettino della Protezione Civile del 10 maggio: i dati delle singole Regioni

Il dato nazionale è fortemente influenzato dal drastico calo dei nuovi contagi registrato in Lombardia, dove oggi ci sono soltanto 282 nuovi casi. L’unica altra Regione al di sopra dei 100 casi è il Piemonte con 116, mentre in Emilia-Romagna, Veneto e Liguria la situazione si è stabilizzata ormai da qualche giorno. Nessun territorio raggiunge quota zero, ma tutto il Centro-Sud, con Valle d’Aosta e Trentino Alto-Adige, segnala un numero di contagi molto basso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, il bollettino del 9 maggio: boom di guariti, in calo i morti

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24