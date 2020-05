Coronavirus UK, Boris Johnson e il lockdown: la decisione del governo britannico è improntata alla prudenza. Meglio salvare vite che ripartire

Coronavirus UK, Boris Johnson e il lockdown. Era atteso per questa sera il nuovo discorso del premier britannico sulla Fase 2 che i realtà però non comincerà adesso. Perché la parola d’ordine cambia, ma di poco. Fino ad oggi l’invito per tutti era stare a casa. Adesso invece è “stare in allerta, controllare il virus, salvare vite umane”.

Questo è il messaggio forte e chiaro del governo britannico sull’emergenza Coronavirus annunciato da Johnson alla nazione. L’Inghilterra, come già deciso da Scozia e Galles, non molla sulle restrizioni fissate fino ad oggi. Però qualcosa comunque cambia. Sarà introdotto un meccanismo di allerta su 5 livelli, da alzare o abbassare a seconda dell’evoluzione che prenderà il contagio nelle prossime settimane. A far fede sarà sempre il coefficiente legato a famoso indice R sul tasso d’infezione che abbiamo cominciaton a conoscere bene.

Da domani, 11 maggio, comunque tutti quelli che non possono fisicamente lavorare da casa sono invitati a recarsio sul postob di lavoro. Ma è preferibile che almeno evitino il trasporto pubblico, puntando sulla bici o spostamenti a piedi. E sono state dettate linee guida precise per le aziende sui temi di sicurezza e distanziamento.

An important update to the nation on coronavirus: https://t.co/tRvIjJLrCu — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 10, 2020

Coronavirus UK, riapertura dei negozi e quarantena per tutti i viaggiatori



Boris Johnson nel suo messaggio domenicale ai britannici ha anche anticipato una riapertura graduale dei negozi. Lo stesso sarà per le scuole, a cominciare dalle elementari, però non prima di giugno. Invece non prima di luglio è in vista una possibile riapertura di alcune strutture turistiche, a patto che siano sicure e garantiscano il distanziamento sociale.

Altre aperture in vista annunciate dal premier sono quelle per l’esercizio fisico individuale all’aperto. I cittadini potranno prendere il sole nei parchi, spostarsi verso altre destinazioni cittadine e fare sport di gruppo solo con membri della stessa famiglia. Anche qui la parola chiave è distanziamento, altrimenti scattetranno multe e denunce.

Il premier ha commentato anche il bilancio delle vittime. Numeri tragici, lo ammette pure lui. Ma “è un dato di fatto che adottando le misure di confinamento abbiamo evitato a questo Paese di essere inghiottito da quella che avrebbe potuto essere una catastrofe”. Perché lo scenario peggiore prevedeva circa 500mila vittime.

Infine Johnson ha annunciato che presto verrà attivata una quarantena obbligatoria di 14 giorni per chi arriverà in aereo nel Paese. “Torneremo a essere sani e credo che potremo essere più forti e migliori che mai. Più resistenti, più innovativi, più dinamici economicamente, ma anche più generosi e pronti a condividere”, ha concluso.

