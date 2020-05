Iniziano le indagine sulla diffusione del Coronavirus, con il Governo che ha dato il via libera ai test sulla sieroprevalenza dell’Istat.

Il Consiglio dei Ministri ha dato finalmente il via libera al decreto-legge, che introduce i test per indagare sullo stato immunitario della popolazione. Il decreto legge, infatti, prevede delle “misure urgenti in relazione alla realizzazione di un’indagine di sieroprevalenza“, come riporta anche il decreto-legge.

Ovviamente la mossa del governo è nata dalla necessità di disporre urgente di ricevere gli studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione. Per dare il via libera all’indagine dell’Istat ci è voluto l’autorizzazione sul trattamento dei dati personali. Così saranno rispettati tutti i dati relativi alla salute ed al corredo genetico della persona analizzata.

Coronavirus, il governo dà il via libera: la nota del decreto

Dopo aver risolto le spinose questioni riguardante la privacy del campione analizzato, il governo ha rilasciato la nota riguardante l’inizio dei test Istat sulla popolazione. Come possiamo leggere sulla nota, infatti, l’indagine sarà svolta nell’interesse pubblico.

A volere l’indagine che potrebbe fornire dei dati importantissimi sullo stato di salute della popolazione, ci ha pensato il ministero della Salute e l’Istituto nazionale di statistica (Istat).

Come ricorda la nota rilasciata dal Governo, l’indagine sarà svolta nel rispetto di quanto stabilito dal protocollo approvato dal Comitato tecnico scientifico costituito dalla Protezione Civile. Ovviamente, con l’avvio dell’indagine saranno rispettate anche le pertinenti Regole deontologiche legate al Codice per la protezione dei dati personali.

Così tra poco verrà avviata anche l’indagine che ci fornirà dati importantissimi per capire il livello di immunità della popolazione. Intanto continuano a calare i Positivi attuali nella nostra penisola, nonostante una fase 2 che permette più movimento.

