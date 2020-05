Coronavirus, in Germania ci sono delle notizie davvero poco confortanti: l’indice di contagio sta risalendo e potrebbe esserci una nuova ondata.

La paura che più si annida nel cuore dell’Europa e non solo è quella legata ad un ritorno del COVID-19. Chiariamoci, la malattia è tutt’altro che sconfitta ed ogni giorni tante persone muoiono, ma rispetto ad un mese fa la situazione è drammaticamente diversa. La situazione appariva assolutamente insostenibile, ma ora le cose sono diverse. Gli infetti sono molto meno, le cose sono meno complesse da affrontare e gli ospedali non stanno esplodendo come stava accadendo per diverso tempo. Ed ecco perché il nuovo timore legato al COVID-19 è proprio che ci possa essere un ritorno di contagiosità. Dopo essere sopravvissuti alla prima grande ondata, una potenziale seconda potrebbe significare danni irreparabili e la morte di tante altre persone.

Coronavirus, in Germania risale la contagiosità ma la gente protesta

In Italia la Fase 2 sta iniziando con un relativo successo, in Germania invece la situazione si sta complicando. Secondo le ultime statistiche dell’Istituto Koch, la contagiosità è attualmente a 1,1. Questo significa che una persona con il coronaviruis infetta in media 1,1 persone al giorno. L’obiettivo è quello di tenere questa soglia sotto all’1, riporta Repubblica, per registrare un calo apprezzabile dell’infettività. Se le cose non migliorano, assisteremo ad un’altra ondata di COVID-19 in Germania. Malgrado questi dati allarmanti, però, continuano le proteste da parte del popolo tedesco per maggiori libertà e riapertura delle attività commerciali.

