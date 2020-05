Torna a parlare sull’emergenza Coronavirus il premier Giuseppe Conte. Per il presidente del Consiglio gli italiani andranno in vacanza.

Dopo la conferenza dello “State of the Union”, Conte è tornato a parlare dell’emergenza Coronavirus, ma soprattutto sull’argomento che più interessa agli italiani, ossia le vacanze. L’Italia, infatti, sta mettendo alle porte il Coronavirus grazie alle misure di sicurezza messe in atto nei mesi precedenti.

Conte, in conferenza stampa ha rassicurato tutti affermando: “Quest’estate non staremo al balcone e la bellezza dell’Italia non rimarrà in quarantena“.

Il premier ha poi continuato affermando: “Sarebbe bello che gli italiani trascorressero le ferie in Italia, anche se lo faremo in modo diverso, con regole e cautele. Attendiamo l’evoluzione del quadro epidemiologico per fornire indicazioni precise su date e programmazione“.

Così si è espresso il Premier durante l’intervista al Corriere della Sera. Poi Conte ha anche espresso tutto il suo orgoglio e la soddisfazione per la liberazione di Silvia Romano, avvenuta nella giornata di ieri.

Coronavirus, Conte: “Saranno mesi difficili, brusca caduta del PIL”

Sempre durante l’intervista al Corriere della Sera, il premier Conte ha previsto una brusca caduta del PIL, a causa del lockdown che ha completamente bloccato l’economia italiana.

Poi Conte ha fiducia sull’accordo dell’Eurogruppo sulla nuova linea di credito del MES. Anche se il premier ha sottolineato che le risorse del Mes, della Bei, del Sure da sole sono insufficienti. Nonostante ciò il premier è in continuo colloquio con la Commissione Europea per l’introduzione del Recovery Fund.

Il premier Giuseppe Conte ha poi ricordato che se la curva continua a scendere, sarà possibile fare delle differenziazioni geografiche, aprendo alla riapertura di bar e ristoranti entro il 18 maggio. Poi c’è stato tempo per parlare di Matteo Renzi, con il premier che ha ricordato la vivacità di alcune sue proposte. Nonostante ciò, il premier è convinto che dal confronto, l’Italia ripartirà più forte.

Infine Conte si è pronunciato sul caso Bonafede-Di Matteo affermando: “Mi amareggiano le illazioni” – Conte ha poi continuato – “Parliamo del ministro che con il provvedimento sulla corruzione ha sbarrato la porta delle istituzioni agli appetiti criminali. Continuerà a farlo, a testa alta“.

