La ministra del lavoro Nunzia Catalfo ha fatto il punto su quelle che saranno le prossime manovre del governo per aiutare gli italiani in questo periodo particolare: cassa integrazione e nodo bonus autonomi gli argomenti principali

Nunzia Catalfo, ministra del lavoro, ai microfoni del Corriere della Sera ha fatto il punto sulla situazione economica attuale e quelle che saranno le prossime mosse per aiutare il popolo italiano che versa in grandi difficoltà.

Per quel che riguarda la cassa integrazione, promette uno stanziamento di oltre 16 miliardi di euro. Il nuovo decreto prevederà un massimo di altre 9 settimane di c.i. e l’assegno del Fondo di integrazione salariale.

Dopo le lamentele, invece, per il bonus da 600 euro per gli autonomi, ammette che non vi sarà più bisogno di presentare domanda se lo si è già fatto in precedenza. D’ora in poi infatti il bonus sarà erogato in automatico a chi ne ha diritto. Inoltre, , per gli stagionali ancora disoccupati e i professionisti che hanno subito un calo del 33% del fatturato, salirà a mille euro. Le micro-imprese riceveranno indennizzi a fondo perduto da 1000 a 5000 euro. Colf e badanti riceveranno un bonus da 500 euro per le prossime due mensilità.

Non solo cassa integrazione e bonus: il punto sui restanti temi

Sulla questione della regolarizzazione dei migranti, chiesta dalla ministra Bellanova, spiega: “Non mi oppongo alla regolarizzazione, ma credo debba avvenire a seguito di un contratto. Quindi, se l’immigrato irregolare riceve una proposta di lavoro, ha diritto ad un permesso di soggiorno. Se invece il permesso glielo diamo per cercarlo un lavoro, faremmo il gioco dei caporali, soprattutto ora”.

La ministra Catalfo ha proposto poi una rimodulazione dell’orario di lavoro prevedendo che il lavoratore possa tornare a lavoro in orario ridotto, la restante parte sarebbe formazione retribuita.

Infine, per ciò che concerne il reddito di emergenza, saranno messi a disposizione bonus dai 400 agli 800 euro a seconda del nucleo familiare. Sarà un sostegno per le famiglie in difficoltà con Isee fino a 15 mila euro.

