A pochi giorni dalla scarcerazione, il controverso rapper newyorkese Tekashi 6ix9ine è tornato con Gooba, il suo nuovo singolo che ha fatto crashare YouTube

Tekashi 6ix9ine è uscito di galera dopo oltre un anno, e sconterà gli ultimi mesi di detenzione agli arresti domiciliari. Il noto rapper newyorkese è subito tornato a far parlare di sé, mandando in tilt i server di YouTube e Instagram. A pochi giorni dalla concessione della libertà vigilata, Tekashi ha deciso di pubblicare un suo nuovo singolo, intitolato “Gooba”.

Pochi minuti dopo la pubblicazione del video, i server di YouTube sono letteralmente andati in tilt, facendo crashare il sito. Il flusso di persone che si è fiondato sul sito per vedere cosa avesse combinato questa volta 6ix9ine è stato troppo anche per YouTube. Oltre ad aver condiviso il suo primo lavoro post carcere, il rapper è andato in diretta sul suo profilo Instagram. Con oltre 2 milioni di visualizzatori in contemporanea, è stato registrato un record assoluto anche sul social di Mark Zuckerberg.

Tekashi 6ix9ine, le accuse e la libertà vigilata: “Voi avreste fatto lo stesso”

Negli ultimi due anni, il rapper newyorkese Tekashi 6ix9ine ha fatto parecchio discutere di sé. Incarcerato per vari crimini (tra cui spaccio e associazione a delinquere), il giovane originario del messico rischiava fino a 40 anni di galera. Per scampare ad una condanna così grave, 6ix9ine ha deciso di aiutare le Forze dell’Ordine, dichiarando nomi e raccontando vari episodi legati alle gang criminali di New York.

Spesso denominato “snitch” (in inglese ratto, usato nello slang col significato di spia), lo stesso rapper ci ha scherzato suo, facendosi immortalare col volto di un topo nel suo ultimo video musicale. Ma non solo. Durante la sua ultima diretta Instagram, Tekashi ha voluto spiegare i motivi che lo hanno spinto a collaborare con la Polizia. “In passato, hanno tentato di rapire mia madre e di uccidermi, cos’avrei dovuto fare?” sottolinea 6ix9ine, aggiungendo che: “Anche voi avreste fatto lo stesso, è inutile che fate la morale“.

