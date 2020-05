Cinema e teatri: spunta una data sulla doppia riapertura. Dopo l’ok al ritorno nelle chiese, può seguire una possibile novità anche per quanto riguarda il mondo dello spettacolo. Ecco cosa sta valutando il comitato tecnico-scientifico.

Possibile riapertura a giugno per cinema e teatri. E’ questa l’ultimissima idea del comitato tecnico-scientifico del Governo. Dopo l’ok per le messe giunto 48 ore fa e altri luoghi collettivi, adesso si ragiona anche su altri contesti che di norma attraggono un gran numero di persone nello stesso momento.

Cinema e teatri, ecco la possibile data di riapertura

Molto però dipenderà dalla curva epidemiologica e dalla direzione che questa prenderà nelle prossime settimane. Se le indicazioni non dovessero essere favorevoli, ci sarebbe un immediato dietrofront per i due luoghi di spettacolo e potrebbe esserci un passo indietro anche su quanto riaperto di recente.

Qualora invece dovessero effettivamente riaprire, è sottinteso che vi sarebbero dei protocolli estremamente rigidi e precisi per evitare assembramenti. Oltre all’inderogabile uso di guanti e mascherine, gli ingressi sarebbero enormemente limitati con tante poltrone di distanza tra una o più persone dall’altra.

In attesa di aggiornamenti e indicazioni, il Cts ha nel frattempo frenato sul rilancio di sale da ballo, discoteche e locali solitamente frequentati da giovani. Troppo esposti questi luoghi per riaprire in questa delicata fase 2. Se teatri e cinema dovessero effettivamente riaprire, non saranno seguiti da questi altri luoghi citati. Anzi: a oggi, considerando lo scenario attuale sempre a forte rischio, nemmeno settembre potrebbe bastare.