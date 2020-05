Il Premier Giuseppe Conte annuncia la liberazione di Silvia Romano, giovane volontaria rapita nel 2018 in Kenya

è stata liberata, ad annunciarlo è stato il presidente del consiglioattraverso un comunicato sul proprio profilo Twitter.

Silvia Romano, la cooperante rapita in Kenya

Silvia Romano è una volontaria, originaria di Milano, che lavorava per la onlus Africa Milele ed era di servizio in Kenya per un progetto di sostegno all’infanzia con i bambini di un orfanotrofio. Nel novembre del 2018 era però stata rapita da un commando di uomini armati nel villaggio di Chakama. Secondo l’AdnKronos, l’operazione per liberarla è iniziata all’alba di stamane. Domani la donna alle 14 atterrerà a Ciampino ed ora si trova già in sicurezza in un compound dell’Onu a Mogadiscio. La liberazione, passata attraverso un lungo ed incessante lavoro, è avvenuta con la collaborazione di servizi turchi e somali.

Enzo Romano, padre di Silvia con la voce commossa, afferma: “Lasciatemi respirare perché devo reggere l’urto. Finché non sento la voce di mia figlia, per me non è vero al 100%”.

Non solo l’annuncio del premier Conte, diversi esponenti politici hanno commentato la notizia: dal ministro Di Maio al segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

In una nota il presidente del Copasir, Raffaele Volpi, scrive: “I complimenti devono essere fatti al Generale Carta, agli uomini e donne dell’Aise. Grazie al loro lavoro, mai alla luce della ribalta, hanno permesso questo importante risultato”.

Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia!