La crema pasticcera è amatissima da tutti. Deliziosa per farcire vari dolci, ecco come prepararla

La crema pasticcera è una delle creme più utilizzate per farcire i dolci. Come per ogni cosa ne esistono tante varianti, ma ecco come preparare la ricetta classica, semplice e veloce

INGREDIENTI

500 ml latte intero

3 cucchiai di zucchero

2 cucchiai di farina

3 tuorli

2 cucchiaini amido di riso

Baccello di Vaniglia oppure scorza di limone

Crema pasticcera: ecco come prepararla

Per preparare un’ottima crema pasticcera senza grumi, partire mettendo in un pentolino tuorli e zucchero, quindi mescolare. Passare sui fornelli e a fuoco basso, aggiungere anche la farina poco a poco senza far creare grumi.

CONSIGLIO: mescolare costantemente in senso orario, questo permetterà di evitare grumi

Aggiungere al composto latte a filo, fino a creare un miscuglio omogeneo. Aggiungere vaniglia o scorza di limone e continuare a girare a fuoco medio. Non appena il composto risulterà denso, aggiungere due cucchiaini di amido e mescolare fin quando la crema non risulterà omogenea.