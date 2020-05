Oggi (9 maggio) parte Primafila Days, la nuova iniziativa proposta da Sky, grazie alla quale si potrà usufruire del noleggio di un film a settimana gratis.

Sky lancia la sua nuova iniziativa per incentivare il servizio di noleggio. Si chiama “Primafila Days” e inizia proprio oggi (9 maggio). Tutti i clienti Sky potranno usufruire, un giorno a settimana (indicato di volta in volta) del noleggio gratuito di un film presente nel catalogo Primafila.

L’iniziativa proposta da Sky, come riporta bloglive, è finalizzata principalmente ad incentivare il servizio di noleggio film. Per questo motivo, nella giornata scelta settimanalmente dall’azienda, ogni cliente potrà noleggiare, senza alcun costo aggiuntivo un film del catalogo.

Primafila Days: gratis il noleggio di film una volta a settimana

Il “Primafila Days” sarà portato avanti dal colosso della Tv, almeno fino al 31 maggio, come lo stesso portale di Sky ha fatto sapere a tutti i clienti. Sky regalerà dunque un film a settimana, da poter noleggiare gratuitamente. Vediamo nei dettagli come usufruire dell’offerta.

Un Primafila Day a settimana: questo è l’annuncio della piattaforma. Per usufruire dell’offerta sarà sufficiente recarsi nell’area On Demand. Se si dispone di un decoder My Sky, come riporta Bloglive, sarà ancor più semplice, dal momento che è presente il “tasto Primafila“. A questo punto, è possibile noleggiare un’anteprima cinematografica durante la speciale giornata settimanale e Sky riserverà uno sconto di 5 euro sull’abbonamento. Lo sconto, come riporta il sito ufficiale di Sky, sarà visibile nella prima fattura utile.

Oggi è il primo dei “Primafila Days”. Sky consiglia di rimanere in collegamento in attesa di conoscere quando sarà il prossimo. Sky riporta anche una nota importante in merito al noleggio: l’iniziativa è valida per un solo noleggio di ciascun “Primafila Day”.

