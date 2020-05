La pizza è tra le pietanze più amate dagli italiani, un vero e proprio must nel nostro vocabolario gastronomico. Vediamo come preparare un gustoso impasto per la pizza in casa, in modo semplice e veloce.

Con pochi ingredienti e, soprattutto, con semplici passaggi, possiamo preparare un impasto per la pizza fatto in casa, dal risultato garantito. La preparazione dell’impasto ci permette di avere nelle nostre tavole una grande varietà di pizza, dal momento che, una volta pronto il nostro impasto, possiamo guarnirlo a nostro piacimento. Vediamo come preparare un gustoso impasto per la pizza, con semplici passaggi.

Impasto per la pizza: gli ingredienti

Farina 00: 100 g

Acqua: 300 ml a temperatura ambiente

Sale fino: 10 g

Farina Manitoba: 200 g

Olio extravergine d’oliva: 35 g

Lievito di birra fresco: 5 g (2 g se si usa quello secco)

Impasto pizza veloce: la preparazione

Per prima cosa, versiamo il lievito nell’acqua che, vogliamo ricordare, deve essere a temperatura ambiente. Facciamo sciogliere bene il lievito. A questo punto, versiamo la farina 00 e la farina Manitoba all’interno di un recipiente. Aggiungiamo l’acqua un po’ alla volta e con l’aiuto delle mani iniziamo ad impastare il tutto. Dopo aver aggiunto metà recipiente d’acqua, saliamo il composto.

Continuiamo a versare l’acqua un po’ alla volta, continuando a impastare con le mani. Quando l’impasto avrà raggiunto una forma omogenea, aggiungiamo il nostro olio extravergine d’oliva. Siamo pronti per versare l’impasto su un piano di lavoro. Continuiamo a lavorare l’impasto, fin quando non risulterà liscio e omogeneo. A questo punto, facciamo riposare il nostro impasto per circa 10 minuti, passati i quali, lo trasferiremo in una ciotola. Copriamo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare.

Dopo circa 2 ore (il tempo necessario per raddoppiare il suo volume) trasferiamo l’impasto su un piano di lavoro. Lo dividiamo a metà. A questo punto diamo una piega al nostro impasto, prendendo i 4 angoli, tirandoli e ripiegandoli verso il centro. A questo punto siamo pronti per la cosiddetta pirlatura, ovvero: facciamo roteare l’impasto portandolo prima verso di noi e poi allontanandolo, ripetutamente. Quando l’impasto avrà raggiunto una forma sferica, trasferiamo il tutto in un vassoio. Copriamo con pellicola e lasciamo riposare un’altra mezz’ora. Siamo ora pronti per tirare l’impasto e, di conseguenza, condirlo come vogliamo.

