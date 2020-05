Morto Andre Harrell, il famosissimo produttore discografico aveva 59 anni: la causa della sua morte non sarebbe ancora chiara.

Mondo della musica sotto shock. E’ morto all’età di 59 anni Andre Harrell, famosissimo produttore discografico e rapper statunitense. Lo riferisce proprio in questi istanti il ‘New York Post’, secondo cui la causa della sua morte non sarebbe ancora chiara e sarebbero in corsa adesso i rilievi del caso per fare chiarezza in tal senso. Andre Harrell è famoso soprattutto per aver fatto firmare il primo contratto discografico a un giovanissimo Puff Daddy e perché per anni a capo della Motown Records.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, lutto nella musica: è morto Ben Chijioke, in arte Ty

Morto Andre Harrell, ecco chi era

Andre Harrel era nato a New York il 26 settembre 1960 e tra qualche mese avrebbe compiuto appunto 60 anni. Harrell ha iniziato la sua carriera nella musica come artista e collaborato con Russell Simmons, fondatore della Def Jam Records. Si è avvicinato a Puff Daddy e successivamente portato Mary J. Blige nel roster e ha visto il successo con entrambi gli artisti alla fine degli anni ’80 e negli anni ’90. Si spegne, dunque, una vera e propria leggenda dell’hip-hop e dell’R&B.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Lutto nella musica: il rapper Fred The Godson morto per Covid-19