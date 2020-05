Anche durante questo sabato avremo un meteo stabile sulla penisola. Ma attenzione, perchè la prossima settimana potrebbe cambiare tutto.

Avremo un sabato segnato nuovamente dalla stabilità atmosferica sulla nostra penisola. Infatti durante la giornata odierna avremo un meteo stabile, con il sole che splenderà su gran parte della penisola accompagnato da qualche velatura di troppo.

Ma attenzione, perchè il vero capovolgimento meteorologico lo avremo a partire dalla prossima settimana. Infatti da lunedì, flussi d’aria gelida scenderanno dal Nord Europa, provocando in Italia un vero e proprio raid temporalesco. Così sull’Italia si abbatteranno nuovamente nubifragi e grandinate, con anche un forte calo delle temperature.

Sarà quindi una settimana complicata la prossima e non partirà con il piede giusto. Infatti il maltempo si alternerà a giornate serene. La mancanza di stabilità atmosferica porterà quindi alla formazione di veri e propri nubifragi. Dopo aver passato l’inizio settimana tra le piogge, un’altra sorpresa potrebbe colpire la penisola, ossia l’esplosione di una vera e propria Bomba Estiva.

Meteo, stabile su tutta la penisola: attenzione a qualche velatura di troppo

Con una primavera di maggio che si preannuncia a dir poco movimentata, andiamo a vedere cosa succederà durante questo sabato 9 maggio. Come abbiamo anticipato la stabilità regnerà sulla penisola, con un meteo che non presenterà sorprese. Andiamo quindi ad analizzare la situazione settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia avremo bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Qualche velatura di troppo coprirà i cieli di della Val Padana, mentre qualche lieve piovasco colpirà le vette delle Alpi Occidentali. Le temperature continuerannno ad aumentare, con massime che andranno dai 23 ai 27 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia, avremo tempo stabile ed asciutto su tutte le regioni. I cieli risulteranno in prevalenza sereni, con le velature del mattino che però scompariranno nel corso della giornata. In serata lieve peggioramento sulla Sardegna, con la presenza di qualche nuvola di troppo. Le temperature continueranno ad aumentare, con massime tra i 25 ed i 28 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia si ripeterà la stessa situazione presente sugli altri due settori. La stabilità sarà accompagnata da qualche velatura, ma attenzione perchè qui l’alta pressione avrà la meglio. Infatti le temperature aumenteranno, con massime che oscilleranno tra i 24 ed i 27 gradi.

