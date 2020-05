Giovanni Impastato, fratello di Peppino, ha parlato del momento in cui stiamo vivendo, con gli organi governativi che hanno acconsentito a diverse scarcerazioni.

Peppino Impastato è senza dubbio uno delle figure più importanti della storia per quanto riguarda la lotta alla mafia. Il giornalista italiano, infatti, ha passato tutta la sua vita a combattere il crimine con la cultura, con la giustizia, con l’amore. E proprio per questo è stato tristemente ucciso dai criminali che ha perseguito finché ha potuto, denunciando e proteggendo i più deboli. Da allora è diventato un vero e proprio simbolo alla lotta alla criminalità, un martire, che ancora oggi ispira i più giovani a lottare per la giustizia e per la legalità.

Giovanni Impastato: “Peppino sarebbe deluso da queste scarcerazioni”

Oggi, in vista dell’anniversario per ricordare Impastato, il fratello Giovanni ha parlato alla stampa. Il tema che si è toccato, inevitabilmente, è stato quello relativo alle scarcerazioni che il governo sta varando. E così, a causa del COVID-19, tantissimi boss mafiosi e criminali di alto livello stanno venendo librati per scontare la propria pena ai domiciliari. Una situazione che di certo sta alzando un gran polverone, soprattutto in giornate come queste in cui si ricordano le vittime della mafia. “Io sono indignato, ma davvero molto indignato. Sono sempre stato un garantista ma queste scarcerazioni sono aberranti”, ha detto Giovanni Impastato durante la marcia, riporta Il Fatto Quotidiano. “La frittata ormai è fatta. Oggi Peppino sarebbe deluso da tutto questo”.

