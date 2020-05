Festa della mamma 2020: i messaggi più curiosi da inviare. Quest’anno si festeggia domenica 10 maggio, la seconda settimana del mese mariano

Come da tradizione la seconda domenica di maggio (mese di Maria Vergine) si festeggia la Festa della mamma. Quest’anno la ricorrenza ricade domani, giorno 10 e verrà celebrata in Italia e non solo. Difatti questa data è riconosciuta anche nella maggior parte dei paesi occidentali, dagli Usa all’Australia, passando per quasi tutti gli Stati europei.

L’origine della celebrazione in Italia risale agli anni ’50, quando il senatore Raul Zaccari, sindaco di Bordighera, istituì una prima festa dedicata alle madri nella sua città natale. Dopo alcuni mesi di dibattito in Senato, la ricorrenza venne ufficialmente riconosciuta a livello nazionale e festeggiata dal 1957. Pur essendo una ricorrenza civile, dedicata all’influenza sociale delle madri, ha da sempre assunto anche una matrice religiosa, venendo appunto collocata nel mese mariano. In Italia, così come in tantissimi altri paesi del mondo, è l’occasione per ritrovarsi in famiglia per un pranzo conviviale. Anche quest’anno, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, sarà possibile fare visita ai propri congiunti, senza creare assembramenti, e rendere omaggio al ruolo familiare per antonomasia.

Festa della mamma 2020: i messaggi più curiosi da inviare

Oltre ai consueti regali che possono essere acquistati per mostrare il nostro affetto materno, vi proponiamo delle idee di messaggio per augurare Buona Festa della mamma.

Le Frasi di auguri più curiose:

Mi hai donato la vita, mi hai insegnato ad amarla ed apprezzarla, mi sei stata sempre accanto nei momenti difficili e in quelli belli. Auguri mamma, auguri a te che sei la mia più cara amica.

Auguri ad una donna veramente speciale che con la sua dolcezza mi ha riscaldato il cuore, con la sua forza mi ha protetto, con la sua pazienza ha affrontato le mie crisi e con la l’amore che solo una mamma ha nel cuore mi ha cresciuto

Ci siamo combattuti senza comprendere, spesso, il perché di tutti quei no. Oggi ti ringrazio e ti dico mille volte ti voglio bene!

Grazie dell’amore, della comprensione, della pazienza… o più semplicemente grazie!

Mamma, sei la luce che mi accende ogni giorno!

L’amore di una mamma è imparagonabile, ma per me tu sei indispensabile come l’aria che respiro. Ti voglio bene!

I miei ricordi preferiti di te, sono quelli che tu continui a costruire giorno per giorno. Il tuo continuo appoggio, la tua silenziosa preoccupazione, il mirabile esempio di amore disinteressato che mi sai dare. Auguri Mamma!

E chiudiamo con la citazione di Papa Giovanni XXIII (il “Papa buono”): “Una buona madre vale cento maestri”.

