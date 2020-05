Il governatore del Veneto Luca Zaia, in merito alla Fase 2 e alla riapertura di alcune attività, ha chiesto al Governo indicazioni prima del 18 maggio

Da poco meno di una settimana, tutta Italia è entrata ufficialmente nella Fase 2. Il piano prevede la riapertura a scaglioni di diverse attività lavorative, per permettere all’economia del Paese di respirare. Il tutto nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza. Da qualche giorno, si parla della possibilità di anticipare alcune riaperture (es. ristoranti e parrucchieri) al 18 maggio.

In questo senso, il governatore del Veneto Luca Zaia ha fatto una richiesta esplicita al Governo. “Serve chiarezza prima del 18 maggio, i cittadini non possono venirne a conoscenza il 17 sera” spiega Zaia: “Le indicazioni devono essere tempestive, così da dare tempo alle attività di riorganizzarsi“.

Fase 2, parla Zaia: “Spero in linee guida chiare, non bisogna complicare la vita ai cittadini”

Sempre in merito alla possibile riapertura anticipata di ristoranti, bar e parrucchieri, il presidente del Veneto Luca Zaia ha chiesto tempestività e chiarezza allo Stato. “Per mettere in sicurezza totale ogni cittadino, dovremmo imporre l’obbligo di girare con lo scafandro” dichiara Zaia: “Non solo per prevenire contagi da Coronavirus, ma anche da altre malattie e pericoli“.

Per concludere il suo discorso, il governatore del Veneto ha ripetuto il bisogno di linee guida chiare e ragionevoli, in modo da non complicare ulteriormente la vita dei cittadini e, in particolare modo, dei liberi professionisti e commercianti che ancora non sanno quando dovranno riaprire. Sulle possibili linee guida rivolte ai ristoranti, Zaia ha poi aggiunto: “Distanze di 4 metri tra un tavolo e l’altro? Facciamo prima a non farli aprire proprio“.

