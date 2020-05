Per la Fase 2 del coronavirus a Firenze ci si è attrezzati con la consegna di cocktail a domicilio con gli ingredienti sottovuoto

In questa Fase 2 del coronavirus, tra mille difficoltà del momento, a Firenze i bar si sono attrezzati con la consegna a domicilio dei cocktail. L’idea è venuta a Marco De Luca e Matteo Biondi, soci de ‘I Macci’, locale di largo Annigoni.

Firenze, cocktail a domicilio: dal Negroni al Cosmopolitan. L’iniziativa

I drink, spiegano i due soci, vengono preparati nel locale e poi messi sottovuoto prima di essere consegnati. In ogni busta un ingrediente necessario a comporre il drink e non mancano nemmeno le decorazioni come fette di agrumi o il gambo di sedano.

“E’ una buona idea, ma speriamo non diventi il nostro futuro”, ammettono. La voglia infatti è quella di tornare alla normalità.

