Il Tar del Catanzaro accoglie il ricorso del Governo e boccia l’ordinanza della Calabria: no ai tavoli all’aperto nei bar e ristoranti

Dopo una lunga querelle durata un paio di settimane il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio dei Ministri contro l’ordinanza di Jole Santelli, che in Calabria aveva consentito il servizio all’aperto per bar e ristoranti. Una vittoria del Governo nel braccio di ferro con la governatrice Regione, che nonostante l’iniziale diffida ad annullare tale ordinanza, aveva mantenuto in vigore il provvedimento, emanato lo scorso 29 aprile. Un fatto che potrebbe mettere un guardia altre regioni, che spingono per una riapertura totale delle attività lavorative, ben prima della date stabilite a livello centrale.

Fase 2 Calabria, Tar accoglie il ricorso del Governo contro l’ordinanza della Santelli: no ai tavoli all’aperto

Aveva fatto molto discutere l’iniziativa di Jole Santelli, che aveva permesso ai bar e ristoranti di prestare servizio alla clientela nei tavoli all’aperto. Stamattina, però, il Tar di Catanzaro, dopo l’udienze collegiale in Camera di consiglio, ha accolto il ricorso del Consiglio dei Ministri, presentato tramite l’Avvocatura dello Stato. Il Governo sosteneva che l’ordinanza regionale fosse in contrasto con il Dpcm del 26 aprile ed emessa senza alcuna interlocuzione con il Governo stesso.

Secondo la Calabria, al contrario, il ricorso era “inammissibile per difetto di giurisdizione” in quanto di competenza della Corte Costituzionale. La Santelli, inoltre, ritiene che l’ordinanza sia perfettamente conforme ai principi del decreto legge e proporzionale al rischio effettivo di contagio sul proprio territorio. Sulla sentenza è intervenuto anche il Ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, che invoca l’applicazione della legge e condanna ogni forma di divisione.