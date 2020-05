Covid-19 Usa, Donald Trump è sicuro: la fase critica sta per finire e l’ermergenza sparirà senza vaccino. Non chiarisce però quando succederà

Covid-19 Usa, Donald Trump è sicuro: nonostante numeri terribili alla voce decessi negli Usa, la fase critica è alle spalle. ma soprattutto il Coronavirus nei prossimi mesi sparirà senza nemmeno bisogno di un vaccino. Lo ha spiegato, il presidente americano, nel corso di un evento al quale erano presenti i parlamentari repubblicani,

Da una parte ci sono i dati e le stime. Gli Stati Uniti hanno superato quota 76mila morti, come certificano i numeri della Johns Hopkins Universit. E lo stesso Trump ammette che sono attesi almeno 95mila decessi da qui alle prossime settiman. Ma lui tira dritto, anche perché ha una convinzione granitica: “Il Coronavirus se ne andrà anche senza vaccino. Se ne andrà e non lo rivedremo più, speriamo, dopo un po’ di tempo”. Per giustificare questa parole ha spiegato che è già capitato di vedere influenze e virus per i quali si cerca un vaccino senza trovarlo. però poco importa, perché poi svaniscono e succedrà anche questa volta. In realtà però nemmeno lui sa quando possa accadere. “Dicono che andrà via, ma non significa che sarà quest’anno, non significa che se ne sarà andato in autunno o dopo l’autunno. Ma comunque se ne andrà”.

Parole stigmatizzate dal suo predecessore, Barack Obama. Durante una telefonata privata cher però è stata diffusa da Yahoo News, l’ex presidente ha definito la situazione “un assoluto e caotico disastro”. Intanto lui è impegnato con il suo staff a sostenere la campagna di Joe Biden. E una volta di più ha sottolienato come anche la pandemia abbia dimostatoi la necessità di una leadership forte per il Paese.

Trump anora negativo ai test, ma alla Casa Bianca ci sono diversi casi

A fronte dell’ottimismo di Trump, però intanto i contagi stanno toccamdo anmcora uina voplta la Casa Bianca. Trump e il suo vice, Mike Pence, hanno dichiarato di essere negativi anche agli ultimi tamponi ai quali si sono sottoposti. Però il virus ha contagiato anche l’assistente personale di Ivanka Trump, sua figlia e consigliere privilegiata. Come riferisce la Cnn, l’assistente di Ivanka Trump non mostrava alcun sintomo e lavora da casa da quasi due mesi. La figlia del presidente e il marito, Jared Kushner, sono stati testati ieri risultando negativi.

Positivi però la portavoce del suo vice, Katie Miller, e un membro della Marina niti che funge da suo valletto personale. Oltre a loro anche 11 agenti dei Servizi che lavorano per la sicurezza del presidente, a dimostrazione che il contagio è vivo.

E per timore della pandemia, il governatore democratico della California, Gavin Newsom, ha scelto la prudenza,. Il suo stato è il primo ad aver scelto il voto per posta nelle presidenziali di novembre. Una scelta dettata dai timori per la partecipazione fisica degli elettori nei seggi legati all’epidemia di Covid-19.

