Cortina d’Ampezzo, valanga sulla Marmolada: morto un ragazzo di 23 anni. Era in compagnia del fratello di 27, che è riuscito a salvarsi

Una tremenda valanga ha interessato questa mattina la Marmolada, nella zona di Rozes, sopra il rifugio Giussani. La slavina si è staccata a Cortina d’Ampezzo e ha coinvolto diverse persone. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di Belluno di 23 anni, trascinato a valle dopo una caduta di oltre 200 metri. Il ragazzo era in compagnia del fratello di 27 anni, rimasto fortunatamente illeso. Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, intervenuto tempestivamente sul posto, ha recuperato la salma del bellunese.

Secondo quanto visto da alcuni testimoni, nelle zone limitrofe a dove si è verificato il distacco della slavina, stavano sciando almeno un centinaio di persone. Il ragazzo di Belluno stava salendo con gli sci nella zona del Pilastro. Insieme a molte altre persone si erano recati questa mattina a sciare lungo il vallone della Tofana, approfittando del meteo favorevole.

Tra l’altro questa non è stata l’unica valanga del giorno, visto che poco prima un’altra slavina si è staccata da Punta Penia, sul ghiacciaio della Marmolada. A quanto pare però quest’ultima non ha avuto conseguenze per nessuno. Il soccorso intervenuto con l’elicottero non ha riscontrato nessun disperso o ferito.

