Coronavirus, Usa: due carceri della California hanno registrato più di 800 casi di positività al Coronavirus. Tra questi, anche due morti.

Usa: il Coronavirus entra a gamba tesa anche in due carceri della California. Come riporta l’agenzia di informazione Ansa, infatti, sono più di 800 i detenuti che, dopo essersi sottoposti a test, sono risultati positivi. Ad annunciare la notizia, come leggiamo dalla fonte, è stata Cnn on-line.

Secondo quanto riportato, i due istituti penitenziari uno di bassa sicurezza e uno di media sicurezza, si trovano a Lompoc, nella contea di Santa Barbara, California. All’interno degli istituti, il totale dei contagi ammonta a 848 persone. Tra queste, come riporta Ansa, 823 sono detenuti. Dunque, su un totale di 2.704 persone, circa il 30% è rimasto contagiato.

Usa: oltre 800 detenuti positivi al Coronavirus

La notizia, riportata dall’agenzia Ansa, parla non solo di oltre 800 detenuti risultati positivi al Coronavirus, ma anche di due decessi. Le due strutture della California, di bassa e media sicurezza hanno registrato in totale 848 persone positive. Di queste, come leggiamo dalla fonte, 823 sono detenuti e 25 persone fanno invece parte del personale. Due detenuti hanno perso la vita a causa del virus.

La fonte ha riportato anche i dati più specifici in merito al contagio. Nel carcere di bassa sicurezza, infatti, sono 792 le persone che hanno contratto il virus, su un totale di 1.162. Si parla dunque del 68%. Nel carcere di media sicurezza, invece, si sono ammalate 31 persone, su un totale di 1.542.

Attualmente, i dati riportati dalla John Hopkins University, parlano degli Stati Uniti come primo Paese al mondo per numero di contagi, con 1.283.929 casi. Tra questi, i decessi ammontano a 77.180. Il secondo Paese al mondo per numero di contagi, è invece la Spagna, seguita dall’Italia e dalla Gran Bretagna.

F.A.

