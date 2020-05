Si può contrarre il coronavirus in mare in presenza di altre persone, seppur distanti? E’ questa la domanda che alberga nella mente di milioni di italiani in vista delle vacanze. A rispondere al quesito è direttamente un esperto.

Il coronavirus si può trasmettere attraverso l’acqua? In vista di un’estate inedita, è questa la domanda che si pongono milioni di italiani pronti ad osare. Il dubbio però c’è ed è forte: pur rispettando tutte le indicazioni del caso, sicuri che il Covid-19 non si trasmetta attraverso il mare?

Coronavirus, rischio contagio a mare? La risposta

La risposta è “no”. Nessun pericolo dal mare. E a fornirla è il dottor Nicola Petrosillo, medico dell’ospedale Spallanzani di Roma, che ha rassicurato tutti intervenuto ai microfoni di Mediaset. Come spiegato dal docente, c’è un unico aspetto da temere in vista di una possibile riapertura delle spiagge: il mancato distanziamento.

“L’acqua del mare non trasmette il virus. Quando si fa il bagno non c’è nessun problema”, assicura l’esperto. Ciò che va evitato, piuttosto, è ciò che va assolutamente scongiurato in qualsiasi luogo o contesto: un assembramento. “Il problema è sempre quello”, evidenzia infatti Petrosillo.

Più non si eseguiranno alla lettera le regole, più ci auto esporremo pericolosamente: “Stare molto vicini – riferisce il medico – chiaramente favorisce il contatto tra persone e questo è il punto più importante: bisogna stare distanziati. Perché questa ci garantisce che non avvenga la possibilità di contagio”.

Ancora non è chiaro come e se ci sarà effettivamente modo di recarsi in spiaggia in estate, ma l’ideale sarebbe utilizzando anche lì le mascherine. “Mi rendo conto che è difficile, ma se si sta distanziati si è sicuri. Respirarsi addosso invece sarebbe un rischio”, conclude il professore.

