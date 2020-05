Lo studio che mostra tutti i Paesi che hanno già sconfitto Coronavirus: l’Italia insieme ad altri Paesi europei sarebbero vicini alla fine della pandemia

In Italia da ormai più di due mesi si sta affrontando l’emergenza Coronavirus, che ha provocato la morte di oltre 30mila persone e il contagio di 217mila. I numeri stanno confermando che l’epidemia è in calo ed ora bisogna capire la sua evoluzione nella fase 2, visto che dal 4 maggio c’è stata una parziale riapertura delle attività lavorative e un allentamento delle misure restrittive. Ma nel mondo ci sono molti Paesi che sono già usciti dal pericolo Covid-19 ed hanno sconfitto la pandemia. Il New England Complex System Institute ha elaborato dei grafici inerenti all’andamento dell’epidemia nei singoli Stati, segnalando quelli che hanno sconfitto il virus, quelli che sono vicini alla fine e quelli dove, invece, ancora si è nel pieno dell’emergenza.

Coronavirus, alcuni Paesi lo hanno già sconfitto: il grafico della New England Complex System

In Cina, dove il Coronavirus si è originato ed è partito, già da fine febbraio la curva del contagio è scesa drasticamente, fino ad appiattirsi definitivamente. Sempre in Asia, l’epidemia è considerata terminata anche in Corea del Sud, Cambogia, Thailandia, Taiwan e Vietnam, oltre ad Australia e Nuova Zelanda. In Europa i primi Stati a “guarire” sono Austria, Croazia, Estonia, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Slovacchia e Slovenia. Moltissimi Paesi, come i grandi colossi europei, Italia compresa, sono invece considerati vicini alla fine del Covid-19.

Questo vale per Spagna, Germania, Francia, Portogallo, Svizzera, Belgio, Danimarca e Olanda. Sono quasi fuori dall’emergenza anche Giappone, Turchia, Iran e Israle. C’è chi, al contrario, sta attraversando ancora la fase più critica di contenimento del virus e, secondo lo studio, necessitano di misure più restrittive. In testa ai contagi ci sono gli Stati Uniti, con oltre un milione e 200mila casi. Preoccupante il trend in ascesa in Russia, Brasile, Messico, Cile e India. Tra i Paesi europei che non hanno ancora superato l’emergenza c’è il Regno Unito, Svezia, Ucraina, Romania, Ungheria, Polonia e Finlandia.

