In India, per disinfettare le strade come contrasto al diffondersi coronavirus, hanno deciso di mettere in azione i droni

Nel contrasto al coronavirus, per disinfettare le strade delle città di Ahmedabad, in India, le autorità locali hanno deciso di utilizzare i droni poche ore dopo che le forze dell’ordine e dei residenti che avevano infranto il lockdown si sono scontrati.

Ahmedabad, che ospita 5 milioni e mezzo di abitanti, è la principale preoccupazione del governo visto che la maggior parte dei casi da coronavirus hanno colpito proprio la popolosa città indiana.

Ad Ahmedabad sono stati registrati 343 dei 2.041 decessi totali della nazione. Anche altre città dello stato del Gujarat sono state gravemente colpite.

Mentre i droni in volo diffondevano il disinfettante, le autopompe ed altri mezzi pesanti giravano impregnando il suono e gli esterni degli edifici di detergente.

Coronavirus in India, la situazione

In India i contagi da inizio epidemia sono 61.356, mentre i casi attuali 40.643. I morti totali 2.041 ed i guariti 18.672. Questi dati vedono una mortalità al 3,33%. La situazione, comunque, rispetto a quanto preventivato qualche mese fa è rimasta abbastanza contenuta se si riflette anche sulla densità della popolazione della nazione asiatica.

La tragedia, intanto, è avvenuta ieri. Sedici operai sono infatti morti nei pressi di Aurangabad dopo che un treno merci li ha travolti mentre dormivano sui binari. Secondo la polizia, che ha interrogato tre superstiti come testimoni, il gruppo era in cammino da giorni per raggiungere lo Stato del Madhya Pradesh.

