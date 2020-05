A una settimana dagli allentamenti delle restrizioni, la Corea del Sud torna sui suoi passi e chiude nuovamente bar e discoteche

A ormai oltre tre mesi dallo scoppio dell’emergenza Coronavirus a livello globale, molti Paesi stanno lentamente tornando alla normalità, soprattutto in Asia. Tra i territori che meglio hanno gestito la pandemia e il rischio contagi, c’è sicuramente la Corea del Sud. Tra tamponi e controlli continui, il Paese non ha subito per troppo tempo le conseguenze della pandemia, tornando presto alla normalità.

O almeno, così sembrava. Una settimana fa, la capitale Seul aveva finalmente riaperto luoghi di riunione come bar e discoteche, presi subito d’assalto da migliaia di coreani. I numeri, però, hanno mostrato un nuovo aumento dei casi, tanto da poter parlare di un nuovo focolaio. A seguito di tutto questo, il sindaco Park Won-soon ha deciso di tornare sui propri passi, ordinando la chiusura di queste attività fino a data da destinarsi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Usa: più di 800 positivi in carceri della California

Coronavirus, Corea del Sud a rischio: i numeri

Nonostante sia ancora presto per parlare di una seconda ondata di contagi in Corea del Sud, i numeri sono decisamente preoccupanti. Dopo diverse settimane molto positive, che avevano portato anche alla riapertura di bar e discoteche, la capitale Seul chiude nuovamente i battenti. Secondo quanto raccolto dal centro per la prevenzione e per il controllo delle malattie coreano, nelle ultime 24 ore si sono registrati 18 nuovi casi. Di questi, ben 17 sarebbero collegati a un 29enne che negli ultimi giorni ha frequentato 3 locali a Seul.

Subito dopo aver annunciato la nuova chiusura di bar e discoteche, il sindaco di Seul Park Won-soon ha dichiarato che si sono registrati altri 16 positivi, oltre ai 18 già confermati dal centro di prevenzione. In totale, si parla quindi di 40 nuovi casi in tutta la Corea del Sud, di cui 34 nella sola Seul.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Covid-19, New York: bimba di cinque anni muore per infezione misteriosa

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24