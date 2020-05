Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato a parlare della Cassa Integrazione per i lavoratori a casa. Procedure più snelle e semplificate nel decreto rilancio

Uno dei maggiori problemi correlati all’epidemia di Coronavirus e alla chiusura totale dell’Italia è la crisi economica che ne consegue. Milioni di lavoratori sono stati costretti a rimanere per quasi 2 mesi in casa, con l’economia che si è quasi totalmente fermata. Ora, con l’avvio della fase 2, molti sono tornati a lavorare, ma la difficoltà ad accedere agli aiuti stanziati dal governo per l’emergenza ha creato molti malumori. Il bonus di 600 euro per i professionisti e partite Iva si è fermato a marzo, mentre per i lavoratori dipendenti la Cassa Integrazione in deroga, prevista per la metà di aprile, non è ancora stata erogata. Oggi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un’intervista rilasciata a ‘Euractive‘, è tornato a parlare della Cig e dei provvedimenti inclusi nel prossimo decreto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fase 2, rallenta ancora il maxi decreto. Conte: “Serve un patto”

Cassa Integrazione, secondo Conte sarà più semplice accedervi: cosa prevede il decreto rilancio

“Il Governo sta lavorando per la semplificazione amministrativa e per ridurre i tempi della burocrazia – ha affermato Conte. “Nel prossimo decreto legge a sostegno dell’economia del Paese introdurremo un meccanismo semplificato di erogazione della cassa integrazione in deroga“. Secondo il premier nel prossimo decreto sono stati inseriti “interventi coraggiosi, per ridurre i tempi di realizzazione di opere pubbliche e un taglio netto alla burocrazia“. Secondo l’Inps la platea di beneficiari della cassa integrazione ordinaria sono circa 8,5 milioni con 600mila che l’hanno ricevuta direttamente dall’istituto, mentre le aziende hanno già anticipato ai lavoratori soldi per 5,5 milioni di euro. Per quanto riguarda la Cig, invece, le Regioni hanno ricevuto 641mila richieste, di cui solo 122mila soddisfatte.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Ministro Lavoro annuncia accordo sulla Cassa Integrazione