Carlo Cracco, riaperto ristorante a Milano: quanto costa il take away. Un pranzo da asporto può costare circa 120 euro

In questo primo step della Fase 2 in Italia, l’attività dei ristoranti continua ad essere estremamente limitata. Con l’impossibilità di aprire al pubblico almeno fino al 18 maggio, l’unica occasione per poter lavorare è il take away. Asporto o consegne a domicilio poco cambia, l’importante è consumare da casa propria. Tra i vari locali che si sono adattati a questo tipo di realtà, c’è anche quella di Carlo Cracco, uno degli chef più rinomati del nostro paese. Il suo ristorante a Milano, in Galleria Vittorio Emanuele II, si è attrezzato con tutte le misure necessarie a contrastare il rischio di contagio da coronavirus e ora prepara degli ottimi pranzi per take away o delivery.

Proprio per il week end, Cracco ha ideato un menù particolare per il take away, con piatti fissi e bevande abbinate. Il problema è il costo.

Carlo Cracco, riaperto ristorante a Milano: quanto costa il take away

Il menù d’asporto ideato da Carlo Cracco, solo per il weekend, si basa su un antipasto, un primo, un secondo e un dessert. Dicevamo il prezzo non è proprio alla portata di tutti: 75 euro a persona escluse le bevande. Se aggiungiamo una bottiglia di Prosecco Superiore Brut Millesimato, il costo sale a 117 euro. Per chi invece preferisce fare di testa propria, è sempre possibile ordinare piatti alla carta, partendo da un servizio minimo di 20 euro.

Il Menù completo da asporto del ristorante di Carlo Cracco:

APERITIVO:

Un misto di salumi abbinati ad una bottiglia di Prosecco Superiore Brut Millesimato

Culatello di Zibello Spigaroli 36 mesi

Coppa Lunga della Bassa Spigaroli

Filoncino di pane al lievito madre 150gr

PRANZO:

ANTIPASTO: Noci di capesante dorate, zuppetta di pomodoro e olive verdi, capperi fritti e sedano.

PRIMO PIATTO: Cannelloni d’astice e salsa al basilico

SECONDO PIATTO: Medaglione di vitello arrosto al tartufo nero, timballo di rape e patate. Patè di fegato grasso in gelatina.

DOLCE: Monoporzione Mamma Mia: dessert al mascarpone, frutto della passione e mandorle.

