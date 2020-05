AISE sta svolgendo un lavoro veramente incredibile come dimostra la liberazione di Silvia Romano. L’Agenzia è un fiore all’occhiello per il nostro Paese.

Si chiama AISE ma non tutti conoscono esattamente cosa sia, ed in parte è proprio questo l’obiettivo. L’acronimo significa Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna. Il suo obiettivo è quello di difendere e collezionare intelligence utile per preservare l’equilibrio dello Stato Italiano da minacce esterne. L’AISE risponde solo Presidente del Consiglio dei ministri, in questo momento impersonato da Giuseppe Conte. Inoltre si interfaccia continuamente il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell’interno. E negli ultimi mesi, le loro operazioni sono state un successo dietro l’altro, attirando l’attenzione sull’intera Agenzia. Il successo di oggi infatti, con il ritorno a casa di Silvia Romano, è solo l’ultima operazione riuscita per l’agenzia italiana.

AISE salva Silvia Romano: è il quarto ostaggio liberato in pochi mesi

Nell’ultimo anno, l’AISE ha contribuito alla liberazione ed alla liberazioni di diverse persone sequestrate all’estero. Il 5 aprile 2019 l’agenzia ha liberato l’imprenditore Sergio Zanotti, sequestrato dal 2016 in Turchia. Il 22 maggio 2019 ad essere riportato a casa è stato Alessandro Sandrini, bloccato da tempo in Siria. Nel 14 marzo 2020 ad essere stato rimpatriato è Luca Tacchetto, ostaggio in Burkina Faso. Ed oggi arriva il ritorno di Silvia Romano, il quarto italiano bloccato all’estero e liberato dall’agenzia in poco più di un anno. Un lavoro eccellente, che senza dubbio deve renderci fieri del nucleo di investigazione di questo settore della Difesa.