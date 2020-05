Un nuovo trucco semplice ed efficace per WhatsApp, ecco spiegato come inviare i messaggi senza apparire online sull’applicazione.

Come abbiamo ricordato più volte, con molte probabilità WhatsApp è stata l’applicazione più usata durante questa quarantena. Sono diversi gli agggiornamenti portati dall’app di messaggistica per tenersi aggiornata e non farsi superare dalla concorrenza. Dalle videochiamate ad 8 persone alla funzione su più dispositivi, l’app è rimasta tra le più amate.

Nel corso di queste settimane vi abbiamo svelato vari easter egg dell’applicazione, oggi andiamo a vedere come inviare i messaggi senza apparire online. Il trucco è semplice e cosa più importante non ci sarà bisogno di un’applicazione esterna per provarlo. Andiamo quindi a vedere come inviare i messaggi sena apparire online.

WhatsApp, il trucco per inviare messaggi senza essere online

Come detto precedentemente, per applicare questo trucco non ci sarà il bisogno di scaricare un app esterna, quindi fare questo giochetto sarà più semplice, ma soprattutto preserverà la nostra privacy.

Così molte persone, che non vogliono apparire attaccate al proprio smartphone, potranno mettere in atto questa strategia. Andiamo a vedere i due passi da mettere in atto:

Andare tra le Impostazioni del cellulare (sia su iOS che su Android) ed attivare la modalità aereo .

del cellulare (sia su iOS che su Android) ed attivare la . Entra su WhatsApp e d igita il messaggio da inviare e poi esci dall’applicazione. In questo modo eviterai sia di far apparire le scritte “ online ” e “ sta scrivendo “

e d da inviare e poi esci dall’applicazione. In questo modo eviterai sia di far apparire le scritte “ ” e “ “ Infine basterà uscire da WhatsApp e togliere la modalità aereo. Così l’app, nuovamente connessa ad internet, manderà il messaggio evitando di far apparire la scrittaa online.

Un giochetto semplice che preserverà la tua privacy, ma soprattutto permetterà anche di visualizzare i messaggi senza che la gente se ne accorga.

L.P.

